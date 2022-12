Il Foglio

... in cucina e fuori - della famiglia Fabbrizzi (in origine si scriveva con due 'B' e due 'Z'), sorella del grande Aldo Fabrizi e nonna, appunto, di, 58 anni, che ancora guida la cucina ...Perchè in questo autentico atto d'amore letterario,è riuscito a saldare con inchiostro su carta quelle ricette solo raccontate a voce da nonna Elena. Così, tutti possono scoprire che ... Renato Trabalza: “Sora Lella, un archetipo in cucina”