Pd | Paita Iv-Az | ' Schlein rinnega quello del 40% | quello che sapeva vincere'

Il Sannio Quotidiano

Lo scrive su Twitter Raffaella, presidente del gruppo Azione - Italia Viva al Senato, a proposito del discorso di Ellydurante l'iniziativa "Parte di noi", convocata a Roma.'Non sono una terza via fra Bonaccini e', chiarisce anche, ritagliando per sè il ruolo di ...Chigi martedì Calenda - Meloni - di cui oggi parla anche la capogruppo Iv al Senato Raffaella-... Pd: Paita (Az-Iv), ‘Schlein rinnega stagione del 40%’ Roma, 4 dic. (Adnkronos) - "Tutto chiaro: Elly Schlein rinnega il Pd del 40%. Quello che sapeva vincere e fare battaglie riformiste. Noi invece siamo fieri di essere quelli di Italia Sicura, delle uni ...Un vero e proprio attentato premeditato è andato in scena nella notte ad Atene ai danni di Susanna Schlein, consigliere dell'ambasciata.