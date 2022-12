Pd | Orlando | ' sotto attacco doppia Opa | rischio scenario francese'

(Di domenica 4 dicembre 2022) Roma, 4 dic. (Adnkronos) - "Locon il partito socialista schiacciato da un lato da Melanchon e dall'altro da Macron non si sta ancora verificando per il Pd in Italia ma ilesiste". Lo ha detto Andrea, ospite del Caffè della domenica su Radio 24. "Io sono stato il primo a dire che siamol'di unaOPA e non basta solo criticare i comportamenti degli altri. Serve definire la propria identità politica, una forza che si distingue da un centro liberale” ha aggiunto

Fontecchio in campo per 21 minuti con gli Utah Jazz e segna 9 punti. Miami ritrova Butler a Boston, i Grizzlies passano col brivido ...Roma, 3 dic. (askanews) - "Dico sì alla proposta di Lepore sul cambio del nome: Partito Democratico del Lavoro. Facciamo un referendum". Lo propone l'ex ministro Pd Andrea Orlando, in una intervista a ...