"Un altro passo storico - ha aggiunto- nelle relazioni trae gli Stati Arabi che hanno firmato gli Accordi di Abramo, con la speranza che sempre più nazioni si aggiungano al 'circolo ...Atterrato in queste ore a Manama, Isaacè diventato il primo Presidente d'a visitare ufficialmente il Bahrein. Una missione, come ha sottolineato lui stesso, possibile grazie alla ... Israele: Herzog in Bahrein, 'messaggio di pace per regione' - Medio Oriente Dopo il Bahrein, Herzog andrà negli Emirati Arabi; Paesi con i quali Israele ha allacciato rapporti diplomatici dopo gli Accordi di Abramo del 2020. "Un altro passo storico - ha aggiunto Herzog - ...Questi fatti evidenziano la necessità di avere in Israele un governo stabile che affronti le sfide della sicurezza a testa alta e ripristini la deterrenza. Lo scorso 13 novembre il presidente ...