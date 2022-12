Cuba | la scuola calcio Forza Napoli intitola un campo a Enzo Bearzot

(Di domenica 4 dicembre 2022) Undato a, a Regla, municipio di L’Avana, a, destinato a ospitare laClub Havana, la mano de Dios”. Da venerdì il nome del mitico Ct campione del mondo nel 1982 brilla anche in questo angolo dei Caraibi. E’ stata una festa più che una cerimonia, quella svoltasi all’interno del Liceo artistico y leterario di Regla, istituzione storica cittadina inaugurata nel 1879 dell’eroe nazionale José Martì. A scoprire la targa celebrativa, davanti a decine di ragazzini e a Fiorella Mannoia, “madrina d’occasione”, l’ambasciatore italiano Roberto Vellano e RUlivieri, presidente dell’Assoallenatori (Aiac). Con loro, il vice ...

