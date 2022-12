“Conosciamo le difficoltà della partita e il buon momento del Cosenza ma noi dobbiamo pensare a fare punti contro tutti | senza guardare troppo chi abbiamo di fronte Ogni partita è diversa in Serie B”

LA NAZIONE

... quella dichiarazione era sembrata l'ennesimo autogol comunicativo di un allenatore in, ... l'aspetto che possiamo commentare più spesso perché riguarda qualcosa che " in teoria ",...Per cui, invece di ammettere che erano incon gli esami universitari, si sono sentiti ... Perché le variabili sono tante, e quasi sempre non le, nei percorsi di vita personali. ... Carica Castori: "Grifo, adesso devi spingere"