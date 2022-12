Brasile | Zico | «Ha la possibilità di tornare a vincere il Mondiale»

TUTTO mercato WEB

Galvanizzata dalla vittoria contro l'Argentina, l'Italia era diventata un avversario temibile per ildi Socrates e di. Diversi giocatori di quelpoi conoscevano gli italiani, ...Tante di queste critiche sono state all'indirizzo del capitano Lionel Messi , tra cui quella di, ex giocatore del. 'Messi è un capitano che non parla con nessuno, non è un leader. La ... Zico: "Il Brasile può vincere il Mondiale. Speriamo torni Neymar, fa giocare meglio tutti" Zico, ex trequartista e gloria del Brasile, punta sulla nazionale verdeoro per la vittoria del Mondiale di Qatar 2022, sperando in un recupero di Neymar ...Zico, storico campione brasiliano con un passato all'Udinese, ha parlato a Rai Sport del Mondiale della Nazionale brasiliana: "Il Brasile ha la possibilità di tornare a vincere dopo 20 anni ...