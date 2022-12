Biathlon | Wierer | ' settimana difficile a causa della salute ma oggi ho reagito bene'

(Di domenica 4 dicembre 2022) Kontiolahti, 4 dic. - (Adnkronos) - “Non pensavo di raggiungere questo risultato perché ho passato unaveramentedal punto di vista. Ero molto debole in questi giorni, dal mal di gola sono passata al raffreddore e prendere parte all'individuale di giovedì si è rivelato un errore, perché non mi ha certamente aiutato a migliorare la condizione.mi sentivo un filino meglio, anche se le gambe rimanevano durissime, ho cercato di concentrarmi sul poligono, perché sapevo che potevo fare la mia gara solamente con un zero". Queste le parole di Dorotheaal terminepursuit di Coppa del Mondo di Kontiolahti conclusa al secondo posto. "Questa è una stagione dove occorrerà essere costanti ancor più rispetto al passato, ci aspettano ...

