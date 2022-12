Svolta nell’omicidio del giovane Paolo Stasi | due indagati | anche un minorenne

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 3 dicembre 2022) C’è unanelle indagini per l’omicidio di, il ragazzo di 19 anni di Francavilla Fontana che è stato freddato davanti alla porta della sua casa. Sin dal primo momento si era pensato checonoscesse la persona alla quale ha aperto la porta e pare che le indagini, possano dimostrare i fatti. Al momento ci sarebbero dueper l’omicidio del ragazzo, consumato il 9 novembre del 2022, nel pomeriggio. Nel registro degli, con l’ipotesi di reato di concorso in omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, ci sarebbeil nome di un. Entrambi i sospettati sono del posto e probabilmente conoscevano la vittima.quel giorno era in casa con i suoi genitori. Non si ...