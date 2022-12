Si imbrattano di finto sangue per le vittime di Ischia | il blitz di Ultima Generazione alla Pinacoteca di Bologna

Leggi su tpi

(Di sabato 3 dicembre 2022) NellaNazionale diè andato in scena questa mattina l’ennesimodegli attivisti di “” per portare il cambiamento climatico all’attenzione del grande pubblico: poco prima di mezzogiorno cinque persone sono entrate nella sala in cui è esposta la tela della ‘Strage degli innocenti’ di Guido Reni: in due si sono versati addosso del liquido rosso, “rappresentazione deldelleinnocenti del collasso climatico”. Gli altri tre del gruppo hanno incollato sulla parete accanto all’opera una foto di Casamicciola dopo la frana che ha causato undici, con la didascalia: “Strage degli innocenti” e l’elenco dei nomi delle persone che hanno perso la vita. Lo slogan, in basso, recita: ...