Seconda giornata di allenamenti per il Napoli ad Antalya

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 3 dicembre 2022) Prosegue la preparazione delin Turchia ad,anche per oggi è prevista una doppia seduta di allenamento,di seguito il report ufficiale della sessione mattutina : Seduta mattutina per ilal Winter Football Series by Regnum.La squadra ha svolto lavoro in palestra mentre il gruppo dei portieri, dopo il circuito in palestra, si è spostato in campo.Nel pomeriggiosessione di allenamento.