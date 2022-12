Nei killer | impara a riconoscerli! possono essere molto pericolosi | ecco come ti devi difendere

(Di sabato 3 dicembre 2022) Tutti noi abbiamo qualche neo disegnato sulla pelle; alcuni sono belli da vedere altri esteticamente ci infastidiscono ma non è questo il vero problema, alcuni sono dei. I nei sono davvero di tanti tipi, possiamo averli in qualunque parte del corpo, grandi, piccoli, neri o marroncini, lineari o frastagliati, piatti o in rilievo e non fanno alcuna distinzione fra i sessi. Ogni individuo ha la sua parte di macchioline. Neo sospetto-melanoma(Fonte Web)Ma cosa sono esattamente i nei? I nei sono delle macchioline sulla pelle che si sono formate con l’ accumulo di melanociti cioè quelle cellule che producono la melanina, pigmento responsabile del colore della nostra pelle e dell’ abbronzatura. Sono una piccola anomali della pelle ma sono del tutto fisiologici quindi è normale averli sul corpo. Abbiamo detto che sono delle anomalie della ...

