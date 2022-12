Martina Hamdy | la poltrona si fa rovente | posa osé e fan impazziti

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 3 dicembre 2022)è una donna con una bellezza decisamente travolgente; una come lei ha la capacità di mandare fuori di testa i suoi fan. Nella sua carriera professionale non possiamo non menzionare le esperienze in due reality molto importante e che hanno sempre avuto un numero di ascolti decisamente alti. Iniziamo con la sua partecipazione all’interno del Grande Fratello Vip, reality tra i più seguiti dal pubblico italiano. Instagrampartecipa, per la precisione, alla terza edizione del reality di Canale cinque e tra i suoi obiettivi aveva quello di riuscire a convivere, sotto lo stesso tetto, con persone sconosciute. Missione, possiamo dire, riuscita considerando come la sua esperienza all’interno della casa del Grande Fratello sia durata ben sessantaquattro giorni. Nel reality di Canale cinque ha avuto la ...