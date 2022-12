LIVE Sci alpino | Discesa Lake Louise 2022 in DIRETTA | Sofia Goggia monumentale | doppietta da sogno!

(Di sabato 3 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.31 Confermiamo l’impressione avuta ieri:tecnicamente appare molto più stabile rispetto al passato recente, affronta laprendendosi meno rischi. E’ tornata dominante nei tratti dove conta far correre gli sci, lo scorso anno lo era stata meno. 21.30è in serie aperta ada ben 5 gare: nel 2021 vinse 2 discese e 1 superG, ora ha rivinto ancora entrambe le discese. Allucinante. 21.29 Sono scese le prime 30, ormai il podio non cambierà più. Seguiremo Karoline Pichler con il pettorale n.37. 21.28 L’emergente norvegese Kajsa Vickhoff Lie, al rientro dopo un lungo stop per infortunio, è 26ma a 2.51. 21.26 L’austriaca Nadine Fest è 28ma a 2.83. 21.24 ...

20.11: Questa la classifica di Coppa del Mondo: 1 ODERMATT Marco SUI 340 2 KILDE Aleksander Aamodt NOR 280 3 MAYER Matthias AUT 160 4 HEMETSBERGER Daniel AUT 140 5 KRIECHMAYR Vincent AUT 123 6 BAILET ...SCI ALPINO - Giornata all'insegna della velocità con le discese di Beaver Creek (al maschile) e Lake Louise (femminile). L'Italia punta al podio sulla Birds of ...