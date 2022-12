L’Anderlecht non l’ho mai dimenticato | aspetto sempre la rivincita europea

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 3 dicembre 2022) Sono nato il 20 aprile. Un giorno funesto per la coincidenza della storia che mi accomuna alla tragica venuta al mondo del Fuhrer. Epperò c’è un compleanno che rimarrà costantemente nella mia mente di bambino cresciuto, nell’anno del Signore 1977. Compivo 7 anni, la torta fatta in casa e l’attesa per quella sera che mangiava l’ansia del mio esserci. Due settimane prima, non ricordo perché, avevo dovuto ascoltarla alla radio l’andata della semifinale della Coppa delle coppe, Napoli Anderlecht. In religioso silenzio pensando a Rensenbrink. Fortuna volle che pal e fierr, proprio colui che doveva marcare il centravanti temuto, segnasse il gol della vittoria. Ricordo senza bisogno di Wikipedia i quarti di finale dì ritorno, il due a zero contro i polacchi dello Slask Worclaw. Era prestigiosa la coppa delle coppe, non certo la pantomima della conference League esibita come uno scalpo dai ...