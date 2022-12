La festa | la sbandata e la tragedia | chi erano i quattro ragazzi e ragazze morti in Umbria

(Di sabato 3 dicembre 2022) Ladi compleanno e poi la decisione di spostarsi assieme per andare a ballare. Lungo strada ecco la, forse dovuta alla strada resa scivolosa dalla pioggia. L'auto che slitta in ...

Ladi compleanno e poi la decisione di spostarsi assieme per andare a ballare. Lungo strada ecco la tragedia, forse dovuta alla strada resa scivolosa dalla pioggia. L'auto che slitta in rettilineo ...In prossimità di una semicurva, secondo quanto ricostruito, l'auto sulla quale viaggiavano èfinendo contro il pilone di un ponte. Dopo essere stati a unaa Città di Castello, i 4 ...