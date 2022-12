Violenza sui mezzi pubblici | schiaffo in faccia all’autista dell’autobus | minacce ai controllori

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Due uomini sono i presunti responsabili di altrettante e distinte aggressioni al conducente di un autobus cittadino e aidi un mezzo di linea-La polizia di Taranto li ha denunciati a piede libero. Il primo episodio si riferisce a un autobus dell’Amat, la società che gestisce i bus urbani. Un uomo di corporatura robusta ha minacciato e aggredito l’autista che era intento a richiamare dei ragazzini per il comportamento chiassoso ed irriguardoso. L’aggressore, dopo aver picchiato l’autista con unoin, gli ha ordinato di non interrompere la marcia perché era sottoposto a controlli di Polizia. Lasull’autobus, l’arrivo della Volante All’arrivo della Volante, l’esagitato ha fatto perdere le proprie tracce. Ma grazie alle immagini della videosorveglianza di cui è dotato l’autobus, i ...

Sono, dunque, presenti tutti gli ingredienti per una nuova ondata diche pure non ha alcuna chance di minare il controllo israelianoterritori occupati: la "causa palestinese", già ...L'ANNUNCIO SOCIAL -social la band indie - pop dalla carriera ventennale ha prima svuotato i ...LAVORI SOLISTI - Per i Baustelle sarà quindi un ritorno sulle scene dopo "L'amore e la" e "...Ieri sera a Chi l'ha visto c'erano i genitori di Claudio Mandia, il ragazzo che si è suicidato nel college americano dopo essere stato messo in isolamento perché accusato di aver copiato un compito. A ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...