Slow Horses 2 è una vera chicca e molto del merito va a Gary Oldman

... The Crown , The Exorcist ), Amelia Kenworthy , Nia Towle ( Persuasion ), Nicholas Woodeson ( Testimoni silenziosi , Roma ) e Sam Hazeldine ( Peaky Blinders ,). Quest'ultimo in ...I crediti di Sam Hazeldine includono Peaky Blinders (BBC),( Apple TV+ ), The Huntsman: Winter's War, Mechanic: Resurrection e The Last Duel di Ridley Scott. Attualmente appare in The ...ato al gruppo. Per scoprire magari, come in questa nuova stagione su Apple Tv, che invece sono in ballo i destini del mondo o quasi. Al suo apparire, Slow Horses ha entusiasmato: a capo di tutti c’è u ...La recensione di Slow Horses 2: spie reiette e respingenti che devono confrontarsi ancor di più col passato generazionale ma sempre a colpi di black humour sono al centro della seconda stagione della ...