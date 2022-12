Nuovo Pronto Soccorso al “San Pio” di Benevento | al via i lavori di ampliamento

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiQualità, presa in carico dei pazienti tempestiva, governo dei percorsi: sono i principi alla base del progetto dideldell’Ospedale “San Pio” di. Approvato in commissione edilizia comunale, il progetto di realizzazione delCovid-19 Dedicato, da realizzare in aderenza all’attuale. L’importo dell’intervento ammonta ad euro 2.287.555 Iva Inclusa, lo stesso è già munito dei pareri previsti per legge (parere dei V.V.F.F. e dell’Asl di). Iincominceranno nella prima decade di dicembre 2022 e saranno eseguiti in 24 mesi. L’Emergenza Covid-19 ha evidenziato la necessità di separare i percorsi dei pazienti, ...

