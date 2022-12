Mentire sui soldi al partner | è questa la nuova infedeltà sempre più diffusa

Leggi su iodonna

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Anche le buone vecchie corna sembrano andare in pensione… almeno loro! Con la crisi e l’instabilità economicapiù coppie scoppiano per l’finanziaria. Esuipuò portare anche alla rottura definitiva. Si discute per il denaro? Sì ma non solo per come usare quello che si possiede in comune. Si litiga anche perché si scopre che lui, o lei, ha molti piùdi quelli che hasostenuto di guadagnare. O molti di meno, perché li ha sottratti al bilancio della coppia e spesi, magari indebitandosi, senza dire niente al. Tradimento e: 6 modi per capire se mente ...