Il karate incluso nella short list di Los Angeles 2028 | la decisione del Cio

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 2 dicembre 2022) È stata una giornata molto intensa quella di martedì 29 novembre presso il quartier generale del CIO,città di Losanna in Svizzera, dove si sono tenuti l’IF (International Federation) Forum, l’Assemblea Generale dell’ARISF e del GAISF e, infine l’incontro ufficiale dei Combat Games di Riyadh 2023. Presente, in qualità di membro del Comitato WKF, anche il nostro Vicepresidente settoreDavide Benetello. Tra le altre importanti decisioni, ilè statodelle Olimpiadi in programma a Los. Inoltre, durante l’Assemblea Generale Straordinaria della GAISF (Global Association of International Sports Federations) i membri hanno approvato lo scioglimento dell’organizzazione. Molte delle sue ...