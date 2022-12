Guida agli eventi da non perdere questo weekend

Leggi su ecodibergamo

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Di mercatini natalizi ce ne sono quanti volete. A Lovere invece ci sono i Peanuts in forma di incantevoli proiezioni. Chiude spumeggiante «Donizetti Opera» e per «Molte fedi sotto lo stesso cielo» ci sono Ambrogio Sparagna e Peppe Servillo in concerto. A «Bergamo NXT Station» la «Sagra del cinghiale e del Brunello di Montalcino» e al cinema Emma Marrone presenta il film di cui è protagonista. Poi la mostra «Mentre il silenzio fasciava la terra», i «Visionary Days» il festival vegan «Col cavolo» e per i bambini «Cenerentola in bianco e nero» oltre a un bel po’ di altre cose da fare. Dal 2 al 4 dicembre