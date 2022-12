(Di venerdì 2 dicembre 2022) In una recente intervista ai microfoni di The Independent, Alfred Molina ha svelato la reazione furiosa dialla recitazione diin, film uscito nel 2002. Non si placano le accuse e i racconti controversi su uno dei produttori cinematografici più celebri di sempre, ovvero. Nello specifico questa volta viene messo sotto accusa il suo comportamento sul set di, film del 2002 con) nei panni della celebre pittrice. A parlarne è stato Alfred Molina, che nel film vestì i panni del marito, Diego Rivera: "Mi ricordo di quando venne a trovarci sul set in Messico e ci prese a uno a uno per parlarci in privato. Mi disse che aveva appositamente scelto i migliori ...

Frida: Harvey Weinstein era furioso, voleva che Salma Hayek recitasse in maniera più sexy In una recente intervista ai microfoni di The Independent, Alfred Molina ha svelato la reazione furiosa di Harvey Weinstein alla recitazione di Salma Hayek in Frida, film uscito nel 2002. Non si ...The actor, who starred as Diego Rivera in the 2002 film, recalled the disgraced producer getting upset that the Oscar-nominated actress "wasn't playing 'sexy.'"