' C' è una punizione | batte negro' | ma il calciatore di colore si chiama Greco Sospeso il telecronista

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Si rivolge a Freddi, ma lo'. Il terribile lapsus in diretta, durante la telecronaca del match di Serie C Trento - Vicenza , diventa un caso di razzismo. L'autore è dell'...

... sulla barriera 2022 - 12 - 02 20:29:12 28' Occasione per il Brasile, calcio didai 20 ... che se la vedrà contro il Camerun (ultimo ad un punto come la Serbia) che andrà a caccia di...'Nonostante l'accaduto sia da ricondurre adgravissima leggerezza da parte del collaboratore - è detto nel comunicato della tv, reso noto dal Vicenza Calcio - ci sentiamo di affermare che dietro ...In casa Juventus, dopo le dimissioni del CdA, in queste ore c’è stata una frase che sta facendo tremare i tifosi. L’attenzione del calcio è tutta rivolta verso il Mondiale, anche se il caos che sta ...Il personaggio illustre ha rilasciato importanti dichiarazioni sul caso Juventus. Il club rischia una punizione clamorosa dalla UEFA!