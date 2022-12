Amici 22 | la madre di Mattia Zenzola costretta a cancellarsi dai social

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Finito nell’occhio del ciclone in quanto accusato assieme ad altri allievi di22 di non provvedere alle pulizie della Casetta dove vivono tutti quanti, che appare spesso molto sporca e molto disordinata, il ballerinoè stato difeso a spada tratta dallaGiulia Ninni. La donna ha commentato su Twitter pubblicando una foto che ha sollevato la disapprovazione generale degli utenti, al punto che la donna, sommersa dalle critiche, è stataa cancellare il proprio account.22, il comportamento inqualificabile diTutto è cominciato col fatto che il ballerinoè stato indicato sia dalla produzione che dai suoi colleghi in Casetta come uno di quelli che ...