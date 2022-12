Sorprende il ladro mentre gli ruba la macchina | il proprietario riesce a bloccarlo e chiamare i Carabinieri

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Un caso di furto di auto si è quasi verificato nella frazione di Scauri, nel Comune di Minturno. Nella zona provinciale di Latina, un uomo aveva provato are l’autovettura, venendo però sgamato daldel mezzo di trasporto. Il possessore del veicolo, senza timore si è opposto alla prepotenza del ladruncolo, prima bloccandolo e successivamente trovando le Forze dell’Ordine, che sul posto hanno potuto mettere in stato di fermo il malvivente e constatare le cattive intenzioni. su Il Corriere della Città.

