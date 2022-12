Serbia | Vlahovic accusato di avere una relazione con la moglie del portiere

(Di giovedì 1 dicembre 2022) La stella della, Dusan, ha risposto alle affermazioni secondo cui il poco impiego a Qatar 2022 è dovuto ad una presuntain corso con ladi un compagno di squadra. L’ attaccante della Juventus è partito dalla panchina in entrambe le partite della fase a gironi della Coppa del Mondo dellae non è nemmeno riuscito a entrare in campo per il recente pareggio per 3-3 contro il Camerun. Dato il clamore mediatico dell’attaccante – e la forma impressionante negli ultimi tempi – la sua assenza dalla formazione titolare ha sollevato domande a cui hanno risposto rapidamente i media serbi, scrive il Daily Mail. Alcune fonti, secondo il tabloid inglese, riportano che le numerose assenze disterebbero dovute allacon la ...

MONDIALI:SMENTISCE RELAZIONE CLANDESTINA- BELGRADO, 30 NOV - Dusan, attaccante della nazionale serba e della Juventus, ha seccamente smentito le notizie diffuse da ...Dusanè il protagonista involontario di una storia che sembra uscita dalla penna sfrenata ...per infortunio le ultime quattro partite prima della pausa mondiale " in Qatar con laha ...Un vero e proprio spareggio, quello in programma venerdì 2 dicembre alle 20 italiane allo stadio 974 di Doha. L'una di fronte all'altra, per l'ultima giornata del girone G dei Mondiali 2022, si trover ...Dusan Vlahovic sfodera gli artigli. L'attaccante bianconero è pronto alla battaglia con la Svizzera, ma allo stesso tempo non accetta quanto si è detto su di lui in questo ...