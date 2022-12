Ragazzo scende dall’auto per un guasto Non lo vedono in tempo

(Di giovedì 1 dicembre 2022) È accaduto sulla carreggiata Sud della Terni-Orte: undi 33 anni è sceso dalla propria auto per controllare undella sua macchina. Lo stop però gli è stato fatale in quanto travolto da un auto che sfrecciava sull’asfalto. Il destino ha giocato a dadi con la vita di undi 33 anni: L'articolo proviene da Leggilo.org.

ilmessaggero.it

