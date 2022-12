Pensioni 2023 | 67 anni di età e 23 anni contributi ed hai pochissimo | doppia stangata INPS-Meloni

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Ledelsono completamente diverse da quelle attuali e finalmente il governofa chiarezza sulle prossime. Infatti dall’anno prossimo chi va in pensione a 67e con 23disi può trovare in una situazione non facile. Infatti dall’anno prossimo chi va in pensione con 23dipotrebbe ritrovarsi con una pensione decisamente ridotta. Vediamo di fare due calcoli. Innanzitutto bisogna tenere presente quanto veniva pagato il lavoratore.(Fonte: ilovetrading.it)Infatti se il lavoratore percepiva circa 1.300 euro netti al mese avrà una pensione di €600 con soli 23 ...