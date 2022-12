Milano | sciopero Trenord e Atm | due giorni di spostamenti a rischio

Sulle linee del gestore dell'infrastruttura Ferrovienord, loproseguirà fino a mezzanotte ... per cui ci sono bus sostitutivi daCadorna. Le informazioni in tempo reale sulla ...... alla presenza della stampa (a, il 29 novembre, nel quartier generale di Porta Garibaldi). ... il sito per creare il proprio festival musicale di Diego Barbera C'èil 2 dicembre: tutte ...Il calo sarà del 55% e del 10% e riguarda la gestione del 2022. Ma preoccupa anche per i piani per la Capitale della cultura ...Dalle 21 di giovedì 1 alle 21 di venerdì 2 dicembre è stato indetto uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private, che potrà causare ripercussioni anche sul servizio ferroviario lomb ...