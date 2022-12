Meteo campania | oggi occhio a Napoli e Salerno!

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Benvenuti amici di , ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni di! Curiosi di scoprire qual è il tempoe Salerno e non solo? Inziamo subito!il clima è poco nuvoloso. L'umidità relativa è pari al 58%. La temperatura media è di 12,43° C, con un minimo di 8,64° e un massimo di 14,3°. La velocità del vento è di 4.07 km/h e la percentuale di nuvolosità si aggira intorno al 13%. Con questopossiamo goderci una giornata di sole parzialmente nuvolosa, con un'umidità relativa piuttosto alta. La temperatura media è gradevole ed è facile mantenere confortevole il clima, grazie alla velocità del vento che oscillano intorno a 4 km/h. Possiamo quindi approfittare della bella giornata per andare al ...

1' DI LETTURA E' allerta maltempo nel Sud Italia. Nelle prossime ore previsti nubifragi soprattutto su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Qualche acquazzone è previsto anche su, Molise ed Abruzzo. Un nuovo ciclone, il terzo il 7 giorni, porterà nuove piogge intense. Allerta arancione e gialla: ecco dove Il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le ...ROMA - È allerta maltempo nel sud Italia. Nelle prossime ore attenzione ai nubifragi specie su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Qualche acquazzone è previsto anche su, Molise ed Abruzzo . Un nuovo ciclone, il terzo in 7 giorni, porterà nuove pioggie intense: sono attesi anche 100 mm di pioggia in 24 ore sulla Calabria ionica ed un'intensificazione del ... Meteo Campania, ancora tempo instabile: rischio forti piogge nel fine settimana Tempo in miglioramento anche al Sud con venti in graduale attenuazione, in attesa dell’arrivo della perturbazione n.1 di dicembre che domani riporterà piogge ...Al Sud Italia ora fa paura la nuova allerta meteo per oggi, quella arancione sta portando meteo severo in estensione anche su Calabria e Basilicata ...