Luis Enrique | battere il Giappone per rendere il Mondiale un posto meno noioso

(Di giovedì 1 dicembre 2022) In sella alla sua bici sta raccontando ilda un altro punto di vista e sempre in modo trasversale e con un approccio sincero e unico, dal ricordo della figlia morta alla recentissima frase sulla noia: “E’ un, le squadre attaccano solo quando hanno subito gol”.è il ct della Spagna, ma è anche un uomo che ama il calcio, e che forse non si trova del tutto a proprio agio ai Mondiali in Qatar. La sua Spagna, invece, di sicuro sta dimostrando di trovarsi a meraviglia in un girone che fin qui comanda con la vittoria sfavillante dell’esordio, il roboante 7-0 alla Costa Rica, che di fatto ha messo al sicuro o quasi la qualificazione agli ottavi. Nascosta nei mesi di avvicinamento, esplosa alla prima giornata. Da un eccesso a un eccesso, forse, perché la Germania ha poi ...

Il quotidiano spagnolo 'AS' lancia la selezione diverso gli ottavi: 'La tactica es ganar'. Sulle partite di ieri sera, poi, troviamo una menzione nel taglio alto: 'Extasis Albiceleste'. ...Iberici favoriti sulla carta, ma la Nazionale giapponese ha già dimostrato di saper sorprendere (basti pensare al clamoroso successo ottenuto contro i tedeschi).punta sugli 11 di fiducia, così come Hajime Moriyasu : sfida tutta da seguire.La partita Giappone - Spagna di Giovedì 1 dicembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e in streaming il match valido per la 3° giornata del gruppo E ...In un Girone E caratterizzato dall'incertezza, la nazionale nipponica prova a sorprendere una Spagna a cui è sufficiente il pari per accedere agli ottavi di finale ...