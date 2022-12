Juventus | l’intercettazione tra i dirigenti | “Tanto la Consob la supercazzoliamo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 dicembre 2022) La verifica dellasui bilanci dellaera cominciata il 13 luglio dello scorso anno. Ibianconeri però non sapevano che poco dopo erano iniziate anche le intercettazioni della Guardia di Finanza. Dialoghi rivelatisi poi fondamentali per definire le accuse della Procura di Torino che hanno portato oggi alla richiesta di rinvio a giudizio di 12 persone fisiche – più la società imputata per responsabilità amministrativa – tra le quali Andrea Agnelli, il suo vice Pavel Nedved e l’ad Maurizio Arrivabene, ma anche dell’ex direttore sportivo Fabio Paratici. Le imputazioni sono di false comunicazioni sociali, manipolazione del mercato, dichiarazioni fraudolente con utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, ostacolo alle autorità di vigilanza e aggiotaggio informativo. La presenza di Paratici non è un dettaglio, ...