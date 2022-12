Inchiesta Juve | la risposta del gip di Torino | «Ci può essere buona fede»

Leggi su calcionews24

, il gip del Tribunale dirisponde in merito al caso che vede coinvolti gli ex dirigenti del club Possibili novità in arrivo per lariguardo il l'su bilanci e polusvalenze. Per il gip del Tribunale di, Ludovico Morello, potrebbe infatti esserci lada parte dell'ex CdA. L'Ansa ha riportato una nota secondo cui il giudice ha scritto che se il club bianconero ha agito correttamente "risulterebbe difficile ipotizzare un discostamento consapevole, e quindi in definitiva doloso, dai corretti criteri di contabilizzazione delle poste". Sarebbe necessario, comunque, "un accurato approfondimento".