Del Piero - Juve | la storia di un grande amore in 10 tappe

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. Continua Lo sbarco a Torino, nel 1993 L'esordio L'ascesa con Lippi in panchina L'...

Fu Giampiero Boniperti a portare Aledal Padova alla Juve, nel 1993. Nella foto un simbolico passaggio di consegne fra le due bandiere della Juve, 179 reti il primo, 290 gol l'erede, che qui riceve una simbolica fascia di ...Il disgelo era nell'aria, il ritorno solo una questione di tempo. Sono passati già 10 anni, ma certi amori non finiscono, e quello trae la aspettava solo il momento giusto per sbocciare di nuovo. La nuova Juventus di John Elkann ha bisogno di un uomo di sport in dirigenza, al postodimissionario Pavel Nedved, e al ...Il disgelo era nell’aria, il ritorno solo una questione di tempo. Sono passati già 10 anni, ma certi amori non finiscono, e quello tra Del Piero e la Juventus aspettava solo il ...Nuova Juventus, Elkann chiama Del Piero che in una intervista tv aveva già precisato: "Conosco bene la situazione ed a Torino io ho ancora casa" ...