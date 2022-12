Costa Rica - Germania 2 - 4 | Flick eliminato | vittoria amara

Sembrava una serata perfetta per la Germania . Alla fine del primo tempo avanti di un gol sulla, i tedeschi erano qualificati per gli ottavi di finale. Ma doveva ancora "succedere" il secondo tempo quello contro i caraibici e quello tra Giappone e Spagna. I nipponici battono a ...Tre minuti di terrore , da sottosopra, parafrasando Stranger Things : quando Vargas ha siglato il 2 - 1 per lasulla Germania , sia tedeschi che spagnoli erano fuori, con Giappone e sudamericani agli ottavi. Nessuno avrebbe potuto immaginarlo: poi i tedeschi hanno rimontato e vinto, mentre la roja ...Editoriali E Commenti L'editoriale di Augusto Minzolini Il commento di Francesco Maria Del Vigo Network InsideOver Piccole Note TimeOver Motori Fiera Milano Le ali di Milano ...A sorpresa, però, è il Costa Rica a pareggiare: Fuller dalla destra mette in mezzo per la testa di Watson, Neuer respinge e Tejeda scarica in rete. È 1 a 1, contro ogni pronostico. La Germania in ...