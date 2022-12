QN Motori

Mazda lancia un nuovo colore per le sue auto più 'importanti': si chiama. Sarà presente sia su alcuni modelli della gamma attuale sia su i futuri di taglia grande . E' il risultato dell'innovativo processo di verniciatura Takuminuri. Da classico a classico Per ...Degno di nota è anche il colore della carrozzeria,, che andrà a caratterizzare i veicoli nati dalla stessa piattaforma della CX - 90, pensati per una clientela premium. Dalla stessa ... Artisan Red, nuovo colore per le grandi Mazda Artisan Red, nuovo colore per le grandi Mazda. Sviluppato con l’innovativa tecnologia di verniciatura Takuminuri.In the hills of Tapairihua in Peru's Andes, Samuel Retamozo and other artisanal miners have found a rich seam of copper on their indigenous community's land.