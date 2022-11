Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 30 11 22

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 30 novembre 2022) No, niente, non è stato sufficiente liberarci di Ida Platano, a questo punto per rendere di nuovo tollerabili le puntate di, è assolutamente necessario escogitare un piano per far fuori anche Riccardo Guarnieri. No, davvero, quanto tempo abbiamo passato oggi a parlare del nulla? 30? 40 minuti? Cioè il Guarnieri ha la capacità incredibile di poter parlare ore, ore e ore e ore senza che il suo punto di vista riesca ad essere chiaro e senza che, soprattutto, si riesca ad arrivare ad un punto netto e preciso. Io non ce la faccio più con le sue supercazzole infinite, io sono esausta dei suoi intrecci mentali fini a se stessi e delle sue interminabili elucubrazioni, NOI MERITIAMO UNA TREGUA, SANTODDIO, UNA TREGUA DA TUTTO QUESTO CARROZZONE. Anche con Gloria Nicoletti, soprattutto alla luce delle anticipazioni, il suo comportamento non ha ...