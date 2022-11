(Di mercoledì 30 novembre 2022) Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "La proposta disugli imballaggi presentata oggi dal Vicepresidente Timmermans e dal Commissario Sinkevivicius conferma tutte le criticità che imprese e Governo hanno evidenziato nei giorni scorsi: un muro, l'assenza di aperture al confronto e l'zza davanti a situazioni di eccellenza come quella del nostro Paese". E' il commento del Viceministro all'Ambiente Vannia, che promette un confronto serio e ragionevole al tavolo del Consiglio Ue. "Se ridurre gli imballaggi significa eliminare i sacchetti per la frutta e la verdura sotto 1,5 kg, allora si vuole incentivare lo spreco alimentare. Se favorire il riciclo significa obbligare gli Stati a organizzare sistemi di deposito e ritiro, allora si vuole smantellare il sistema dei consorzi in Italia. Consorzi ...

Ue: Gava, 'regolamento ideologico, misure inadeguate, condannano eccellenze italiane' Roma, 30 nov. (Adnkronos) – "La proposta di regolamento sugli imballaggi presentata oggi dal ... E' il commento del Viceministro all'Ambiente Vannia Gava, che promette un confronto serio e ragionevole ...Il ministro per il Made in Italy da Eunews: "Raggiunti obiettivi con nove anni di anticipo, se ne tenga conto". Moretti (Pd/S&D): "In Parlamento lavoriamo per miglioramenti" ...