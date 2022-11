Ucraina | Conte attacca | “Governo chiude gli occhi di fronte alla povertà | ma ha orecchie pronte per le istanze della lobby delle armi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 novembre 2022) In conclusione del suo intervento in Aula, in cui Giuseppeha ribadito la necessità di arrivare presto a negoziati nel conflitto russo-ucraino, il leader M5s si è rivolto al: “Andate a Bruxelles con il cappello in mano se si tratta di misure per famiglie, imprese e ambiente. Andate con il fuoco neglise si tratta di aumentare le spese militari”. Quindi hato ancora: “Questonon haper guardare le vere emergenze del Paese. Addirittura lidavanti a chi è inassoluta, ma habenper raccogliere lepotente”. L'articolo proviene da Il ...