Rinnovo Skriniar | niente rilanci da parte dell’Inter | le ultime

(Di mercoledì 30 novembre 2022) In casa Inter tiene banco ildel centrale Milan, i nerazzurri non faranno ulterioriIn casa Inter tiene banco ildel centrale Milan, i nerazzurri non faranno ulteriori. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’offerta di Marotta resterà ferma ai 6 milioni a stagione comprensivi dei bonus. La palla ora passa al difensore che dovrà decidere se accettare o cambiare aria. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Numeri che l'Inter ha toccato solo per alcune eccezioni (per esempio, la discussione per ildiruota attorno a cifre simili). Servirebbe, appunto, lo strappo alla regola. E ...Stando che la situazione di Milannon si muove, e più passano i giorni più la paura di ... ma le sue prestazioni sono in miglioramento e dunque Marotta avrebbe proposto all'ex Lazio un...Skriniar Inter, l’ora delle riflessioni. E non è escluso che la partita sul contratto dello slovacco e del suo rinnovo, diventi ora una guerra di nervi. L’Inter non andrà oltre l’offerta già pensata ...Sembrava ormai giunta al termina l'infinita telenovela tra l'Inter e Milan Skriniar e invece la situazione non è ancora risolta. Nonostante il riavvicinamento ed i segnali positivi infatti, la firma ...