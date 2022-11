Qatar 2022 | l’incontro tra Djorkaeff e l’ecuadoriano Djorkaeff Reasco

(Di mercoledì 30 novembre 2022) (Adnkronos) – Incontro da ‘Caramba che sopresa’ a margine del mondiale in. Youri, attualmente consigliere del presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha incontrato ieri prima della partita Ecuador-Senegal,, il giocatore ecuadoriano che porta il suo nome. Figlio dell’ex giocatore Neicerporta il nome del campione del mondo francese del 1998 di cui il padre era un grande fan. Classe ’99, l’attacanteè nato a Quito e gioca per la squadra argentina Newell’s Old Boys. “Felice di aver potuto finalmente incontrare. Onorato e molto ...

Calciomercato Inter, addio senza rinnovo: Simeone vuole de Vrij a costo zero Stefan de Vrij ©LaPresseSul centrale, impegnato con la Nazionale Olandese ai Mondiali di, secondo quanto ......00 Cameroon - Serbia 3 - 3 14:00 Corea del sud - Ghana 2 - 3 17:00 Brasile - Svizzera 1 - 0 20:00 Portogallo - Uruguay 2 - 0 CALCIO - MONDIALI16:00 Olanda -2 - 0 16:00 Ecuador - Senegal ...Al minuto 18 c’è ancora la Danimarca che ci prova con una grande incursione di Maehle che va alla conclusione ma ancora Ryan gli dice di no. A fine primo tempo il risultato resta fermo sul pareggio Da ...Paola Ferrari non le manda a dire e si sfoga, ammettendo di essere parecchio delusa. Il motivo La sua estromissione dalle varie trasmissioni per i Mondiali in Qatar, di cui la Rai trasmette in esclus ...