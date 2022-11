Master Duel | la Konami annuncia la Challenger Cup

Yu - Gi - Oh!:super i 50 milioni di dowload. A dare l'annuncio è la Konami Digital Entertainment che per festeggiare l'incredibile traguardo offre ai Duellanti 1.000 Gemme bonus come parte della "50 ...Konami ha annunciato l'arrivo di un nuovo update per Yu - Gi - Oh. Disponibile ora, l'aggiornamento porta migliorie e novità, tra cui la modalità Team Battle . In Team Battle, i Duellanti potranno mettersi alla prova in incontri 3v3 o 5v5 . Ogni ...La Konami ha annunciato la Challenger Cup di Yu-Gi-Oh! Master Duel che, con questo evento, entra di diritto nel circuito degli eSports.Nuovo traguardo per Yu-Gi-Oh! Master Duel. A nove mesi di distanza dal lancio su tutte le principali piattaforme, il gioco di carte collezionabili Yu-Gi-Oh! Master Duel ha superato i 50 milioni di dow ...