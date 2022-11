“Ma non avete visto niente?” Selvaggia Lucarelli finalmente lo dice su Lorenzo Biagiarelli

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 30 novembre 2022) L’indignazione per l’eliminazione dia Ballando con le stelle non si è certo spenta, anzi, Anastasia Kuzmina e la compagna, nonché giurata dello show di Milly Carlucci,, sono sempre più agguerrite nel difenderlo. Finché era in gara la giornalista non si è espressa. Ma ora è pronta. Sta affilando unghie e denti per dire la verità sulla scottante questione. Se n’è parlato molto in settimana, i pareri sull’eliminazione disono ancora discordanti. Carolyn Smith, e gli altri giurati di Ballando con le stelle, si dicono innocenti. Mastarebbe per distruggerli. È il momento.torna a parlare di ...