Lutto per Anna Foglietta | il commosso addio commuove i fan | è morto Pietro Gallina

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Un graveha colpitoe tutto il mondo del cinema in queste ultime ore. L’attrice romana ha scritto un post sentito e commovente ad una figura importante per lei. È venuto a mancare nelle ultime ore, un artista italiano al quale l’attrice italiana era molto legata. È stata lei una

Commentaprimonel mondo del calcio colombiano. Andres Balanta è morto nel corso di un allenamento con l'Atletico Tucuman , club argentino dove si era trasferito in prestito dal Deportivo Calì . ...Il giovane difensore ha avuto un malore in Argentina nel corso di un allenamento con l'Atletico Tucuman Calcio colombiano inla morte a soli 22 anni di Andres Balanta. Il giovane difensore ha avuto un malore in Argentina nel corso di un allenamento con l'Atletico Tucuman, squadra che lo aveva preso in prestito ...Per l' apertura della Stagione lirica 2022/2023 del Teatro di San Carlo, la nuova produzione firmata Claus Guth, alla prima regia sancarliana, porta nell'impianto storico gli echi del presente.Terribile dramma in Argentina dove il giovane calciatore colombiano Andres Balanta è morto nel corso di un allenamento con l'Atletico Tucuman, squadra che lo aveva rilevato ...