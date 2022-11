Il governo stanzia i fondi per completare la Metro C di Roma Gualtieri ringrazia Meloni

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Una vera e propria svolta per la Capitale. Nella legge di bilancio sono state inserite risorse per il completamento dellaC di: 2,2 miliarditi dal. Mantenuto l’impegno per un’opera strategica, ora è scritto nero su bianco.C di, finalmentespecifici «Nelle manovre Conte-Draghi non sono mai esistitispecifici per laC di». Lo dichiara il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli. «È bene puntualizzarlo, perché in questi giorni sono state dette e scritte troppe bischerate. C’eranoper “potenziare lepolitane nelle grandi città”, ma nulla di specifico sulla Capitale. A parte gli striminziti ...

Dopo le frizioni dei giorni scorsi, con il sindaco Gualtieri che aveva bussato a Palazzo Chigi per chiedere lo stanziamento, così come previsto dal precedente, nel centrodestra il deputato di ...Nel dettaglio, come riportato dall'articolo 81 del testo presentato alle Camere, il50 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2023 al 2025, poi il fondo prevede 100 milioni l'anno ...La linea C della metropolitana verrà completata. Una notizia storica per Roma Capitale che attende da oltre vent'anni la realizzazione ...Il governo Meloni ha previsto in manovra una serie di modifiche alle misure per le famiglie: aumenta l’assegno unico, ma non per tutti, e si ...