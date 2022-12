GUIDA TV 30 NOVEMBRE 2022 | POLONIA-ARGENTINA | IL MEGLIO DI ZELIG | CHI L’HA VISTO

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 19.45 – Rai Sport Introduzione alla Partita20.00 –Calcio22.00 – Il Circolo Dei Mondiali Talk Show 20.40 – Striscia la Notizia Tg Satirico21.45 –: Ildi Intrattenimento con C. Bisio e V. Incontrada00.30 – Tg5 Notiziario Rai 2 Italia 1 21.00 – Tg2 Post Rubrica 21.20 – Il Destino di Ruby (1°Tv) Film 23.00 – Bar Stella Intrattenimento 20.35 – NCIS Serie Tv 21.25 – La Furia dei Titani Film 23.20 – Hellboy Film Rai 3 Rete 4 20.50 – Un Posto al Sole Soap Opera21.25 – Chi? Inchieste con Federica Sciarelli00.00 – Tg3 Linea Notte Attualità 20.30 – Stasera Italia Talk ...

