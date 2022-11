Frana Ischia | le ricerche non si fermano

...questo o quel sindaco che hanno la sventura di vedere il proprio territorio travolto da una. ..., ma tanto altro c'è stato in precedenza e, ahinoi, si ripeterà nel futuro, sta solo a ...Le immagini dellascesa dal monte Epomeo girate dall'elicottero dei carabinieri del VII nucleo elicotteristi di Pontecagnano (Salerno). Le squadre a terra sono ancora al lavoro In mare resta schierata la ...Prefetto Napoli: Non ci sono stati ritrovamenti al momentoMilano, 29 nov. (askanews) - I soccorritori tentano di spostare fango e macerie nella speranza di localizzare quattro persone ancora disperse.Ischia, 30 nov. (Adnkronos) - Proseguono senza sosta le ricerche dei quattro dispersi dopo la frana di Casamicciola Terme, a Ischia. Dopo il ritrovamento delle otto vittime, i Vigili del fuoco e gli..