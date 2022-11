Efficienza e responsabilità contro i bonus di ieri Mantovano indica la strada

Leggi su formiche

(Di mercoledì 30 novembre 2022) “Rispetteremo ogni regola ma respingeremo ogni ostruzionismo normativo”. Non sono frequenti le prese di posizione pubbliche del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo, notoriamente riservatissimo, ma in occasione della presentazione del libro di Sacconi e Mingardi, Stato essenziale società vitale, hato la direzione di marcia imboccata dal governo dopo 40 giorni di vita: raggiungere gli obiettivi senza praticare lo sport della burocrazia difensiva, applicaree senso dello Stato, insistere sul Golden Power. Stop al Rdc “Il mio ruolo mi impone più freni che accelerazioni”, ha detto commentando due iniziative del passato come la legge spazzacorrotti e il Reddito di Cittadinanza. Su quest’ultimo ha diffuso i numeri che sono stati alla base della sua rimodulazione nella manovra: moltissime ...