Donna salva un cane investito da un’auto – realizza subito il suo grave errore

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Le buone intenzioni a volte portano a grandi sorprese. La grande maggioranza di persone che ama gli animali è sempre disposta ad aiutarli nel miglior modo possibile nel caso dovessero ferirsi. Non importa in quale situazioni ci si trovi, ci si ferma e si cerca di capire da dove arrivi l’animale ferito, che sia un gatto, uno un coniglio. È esattamente ciò che è successo a una giovanedel Messico, ha scritto il Mirror. Testimone di un incidente Unadi nome Andrea era in strada quando ha notato che l’auto davanti a lei haun animale, ma invece di fermarsi le persone hanno proseguito. Lei, da amante degli animali quale è, ha agito immediatamente e ha aiutato ilferito. Lo ha portatodal veterinario per farlo curare. Durante il ...

MilanoToday.it

Sconvolta, laandrà dal suo ex in cerca di aiuto, ma non farà altro che innescare uno scontro ... Terra Amara, trame: HünkarZüleyha Tuttavia, anche in questo caso, Züleyha non riuscirà a ...Anche la, per timore di ripercussioni nei suoi confronti, si era trasferita da una parente. I ... cercando pure di aggredire la madre,grazie alla prontezza di riflessi degli agenti. Il Gip ... Incendio in un condominio a Milano: donna salva due uomini Il cane sarà anche il migliore amico dell’uomo, ma i gatti non sono assolutamente da meno. Solitamente si pensa che i felini siano degli animali poco leali, pronti a cambiare casa per un po’ di cibo, ...Ad accorgersi della tragedia avvenuta domenica, secondo quanto riportato oggi da La Nazione, sono stati i parenti che, non riuscendo a mettersi in contatto con la donna, hanno deciso di andare a contr ...